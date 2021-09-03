Delta病毒威脅未退　另一變種Mu或令抗疫百上加斤︱國際晨報

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球各地持續，其中變種病毒株Delta更在多個地方蔓延。各地加強防疫措施之餘，並繼續鼓勵民眾接種疫苗，惟病毒的威脅至今未有緩和，更有另一種更危險的變種病毒株在多個地方出現，為抗疫工作帶來進一步壓力。



世衛指，最先在南美洲哥倫比亞發現的Mu病毒株具備免疫力逃逸的能力，存在對新冠疫苗產生抗藥性的風險，因此將其列為「須留意的變異株」（Variant of Interest，VOI）。目前全球三十多國都發現這款抗藥性的病毒，即使它的傳染力沒有Delta般強勁，不過大家始終都不可以掉以輕心。

南非新冠肺炎疫情：圖為南非總統拉馬福薩7月29日到訪滕比薩一個新冠肺炎疫苗接種中心。（AP）

除了Mu，在南非發現另一變種病毒株C.1.2同樣可能影響抗疫成效，有研究指它可能更具傳染力，讓現有疫苗更難以對付。現時世衛認為C.1.2未有加速傳播迹象，不過加上在日本出現的Delta病毒株再突變的個案，令疫情何時結束帶來不明朗因素。

面對不同病毒株的蔓延，各地接種疫苗的人數持續上升，其中歐盟成員國之中就有七成人完全接種疫苗，不過當地的確診人數不跌反升，因此以色列等地開始為民眾提供第三針加強劑。

巴西新冠肺炎疫情：圖為8月11日巴西聖若昂－迪梅里蒂一名女子在接種新冠肺炎疫苗。（AP）

即使世衛歐洲區負責人認為此舉並不奢侈，但在疫苗供應不均的情況下，世衛反對美國接種加強劑的計劃。而一直對外表示當地沒有爆發疫情的朝鮮則婉拒大批科興疫苗，稱疫苗應先供應疫情嚴重的國家。

疫苗成效是大家關心的議題，莫德納（Moderna）疫苗最近雖然在日本爆出混入異物問題，但有比利時研究指出，莫德納疫苗所產生的抗體比輝瑞多超過一倍。另外亦有巴西研究人員發現，毒蛇的毒液可能成為新一代抗疫王牌。

圖為2021年6月30日，日本有醫護人員準備施打莫德納新冠疫苗。（AP）

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