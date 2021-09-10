日本5家出版社教科書將刪除「隨軍慰安婦」和「強擄」字眼

日本文部科學省9月8日宣布，關於慰安婦問題及第二次世界大戰中從朝鮮半島「徵用」勞工的教科書表述，有5家教科書出版社提出了刪除或更改「隨軍慰安婦」、「強擄」等表述的訂正申請，文科省已於當天批准。



日本共同社9月9日報道，日本政府4月在內閣會議上通過答辯書，稱「隨軍慰安婦」這一表述可能「招致誤解」，應僅稱為「慰安婦」。此外還稱將「從朝鮮半島向日本本土動員勞工」一律稱為「強擄」不恰當。

據報道，5家出版社分別為山川出版社、東京書籍、實教出版、清水書院、帝國書院。教科書包括初中社會1冊、高中地理歷史26冊、公民2冊，共29冊。

日本因慰安婦問題至今仍與鄰國存在矛盾。圖為日本士兵在慰安所前面排隊等候服務。（VCG）

報道稱，「隨軍慰安婦」的表述多數改為「慰安婦」。山川出版社的《初中歷史 日本與世界》刪除了「隨軍慰安婦」的部分。清水書院保留了「所謂隨軍慰安婦」的表述，但添加註釋稱「過去包括政府談話等在內大多如此表達。但現在日本政府認為使用『慰安婦』一詞較為合適」。「強擄」、「強制性地帶走」的表述也被改為「強制性的動員」或「徵用」。

報道稱，日本教科書審定標準規定，必須使用基於內閣決議等所表明的政府統一見解的表述。

慰安婦問題之所以30年來始終是東亞各國難以治癒的傷痕，原因就在於日方不願承認強徵慰安婦的罪行。（Facebook@阿嬤家和平與女性人權館）

中國外交部發言人汪文斌此前表示，日本軍國主義發動的侵略戰爭給包括中國在內的廣大亞洲受害國人民造成了深重災難。強徵慰安婦是日本軍國主義犯下的嚴重反人道罪行，這是國際公認的歷史事實，鐵證如山，不容否認。

汪文斌稱，日本政府企圖通過玩弄文字遊戲，模糊史實，淡化和逃避歷史罪責。這是日方否認和歪曲侵略歷史的又一消極動向，再次凸顯日本長期以來對待侵略歷史不端正、不老實的錯誤態度和做法。國際社會需要持續嚴加防範，給予糾正。