加拿大大選｜首場電視辯論　5黨魁就氣候疫苗經濟舌劍唇槍

加拿大9月8日舉行今次國會選舉的第一場正式電視辯論，5大政黨領袖同台亮相，首次就包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗、氣候變化和經濟政策在內的議題開展唇槍舌戰。



現任總理兼執政黨自由黨（Liberal Party）黨魁杜魯多（Justin Trudeau）、保守黨（Conservative Party）黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）、新民主黨（New Democratic Party）黨魁賈格米特・辛格（Jagmeet Singh）、魁北克集團（Bloc Québécois）黨魁布朗謝（Yves-François Blanchet）和綠黨黨魁保羅（Annamie Paul）9日晚在魁北克省（Quebec）加蒂諾市（Gatineau）的加拿大歷史博物館以法語進行辯論。

加拿大大選：圖為9月8日，加拿大5大政黨領袖在魁北克省加蒂諾參加電視辯論。（Reuters）

主持人問杜魯多，倘若這次大選後，自由黨仍為少數政府，他會否再次提前大選。杜魯多避而不答。

加拿大聯邦大選共有2場正式辯論，另一場英文辯論將在9日進行。是次選舉投票日為20日。