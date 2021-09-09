Theranos詐騙案開審　辯方律師稱「女版喬布斯」無辜的失敗者

美國血液檢測初創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Anne Holmes）詐騙案9月8日開庭，檢察官稱她以說謊、欺詐及欺騙獲得金錢與名聲，但辯方律師則稱霍姆斯只不過是一名幼稚的商人，而她的公司失敗了。當檢方稱她騙人時，她表情漠然。



霍姆斯與其前男友，也是Theranos的前總裁巴爾瓦尼（Sunny Balwani）被控12項欺詐罪，騙取投資者數億資金，並欺騙病人稱Theranos的儀器只需幾滴血就可進行疾病篩查以及健康的全面檢測。

辯方律稱稱：「她為令血液檢測更便宜、更便捷，拚命工作了15年，最後，她的公司失敗了。她什麼都得不到。但失敗並不是罪， 盡了力但未能成功並不是罪， 在審判完結時，你們將看到這個被政府形容為壞人的人，只是一個活生生的人，她每天都盡力工作，而且她是無辜的。」

圖為美國血液檢測初創公司Theranos創辦人霍姆斯詐騙案2021年8月31日進行陪審員遴選時，她抵達加州聖何塞的聯邦法院。（AP）

控辯雙方已確認此案潛在證人逾140名，包括投資者以及Theranos前員工。

37歲的霍姆斯和56歲的巴爾瓦尼將分別接受審判，目前兩人均不認罪。如罪名成立，霍姆斯將面臨長達20年徒刑。整個審判過程可能持續13個星期。

巴爾瓦尼案會在2022年1月開庭。

辯方擬歸咎前男友

8月解封的法庭文件中，辯方稱她很可能出庭作供，稱她在營運Theranos時，前男友巴爾瓦尼影響她的心神。8月解封的法庭文件稱，她指巴爾瓦尼多年來對她實行情緒及身體虐待。巴爾瓦尼否認指控。不過她作供的風險很大。在很多證據證明她涉及欺詐的情況下，她或許不認為值得冒這個險。

美國《華爾街日報》8日稱，名為So Han Spivey（或Danise Yam）的Theranos前財務總監是此案第一名證人。她2006年至2017年間效力Theranos。她說，公司多年來都沒進行財務審計。

圖為2015年11月2日，美國血液檢測初創公司Theranos創辦人與行政總裁霍姆斯在三藩市一個論壇上發言。（AP）

「下一個喬布斯」

30歲時的霍姆斯曾被美國《福布斯》（Forbes）雜誌稱為「全世界最年輕的白手起家女億萬富翁」，也曾被其他商業雜誌稱為「下一個喬布斯（Steve Jobs）」。霍姆斯的父親曾在美國國際開發署等政府部門任職，母親曾是美國國會職員，她19歲時從史丹福大學（Stanford University）輟學並創辦了血液檢測公司Theranos，據稱其初衷是為了讓血液檢測更便宜、更方便、更容易被消費者接受。Theranos的估值曾高達90億美元，吸引了超過7億美元投資。

2015年，霍姆斯的血檢公司被媒體揭露可能是一場騙局。2018年，霍姆斯和巴爾瓦尼被美國證券交易委員會（SEC）指控「大規模欺詐」，Theranos也隨之倒閉。