阿富汗局勢｜美軍撤出後　首班國際民航班機從喀布爾飛抵多哈

美國等西方國家8月31日完全撤出阿富汗後，首班國際民航班機9月9日從喀布爾（Kabul）機場起飛，並在數小時後抵達卡塔爾首都多哈（Doha）。卡塔爾官員指，喀布爾機場可完全恢復運作。



半島電視台（Al Jazeera）報道，卡塔爾航空（Qatar Airways）一架運載援助物資的客機9日飛抵喀布爾，其後接載過百名乘客前往多哈。路透社引述消息人士指，機上有大約113名乘客，他們分別是美國、加拿大、德國、烏克蘭及英國公民。

阿富汗局勢：卡塔爾航空一架載有百多人外國公民的客機9月9日準備從喀布爾機場起飛，一批塔利班成員在場戒備。（AP）

英國外相藍韜文（Dominic Raab）發表聲明，證實該航班上有13名英國公民，並感謝卡塔爾的安排，同時敦促塔利班遵守承諾，為有意離開阿富汗的人士提供安全通道。美國白宮國家安全委員會則形容塔利班非常合作及展示靈活性和專業，認為這是正面的第一步。

今次是塔利班8月15日入主喀布爾後，首班從當地出發的國際航班，卡塔爾政府的阿富汗問題特使卡塔尼（Mutlaq al-Qahtani）表示，喀布爾機場可以安全讓航班升降，並稱在10日會有另一航班起飛，期望阿富汗民眾的生活可以重回正常。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則感謝卡塔爾協助機場重開及提供人道援助，指喀布爾機場在不久將來可以容許包括商用航班在內的飛機升降。