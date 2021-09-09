剖析被塔利班獨攬的阿富汗新臨時政府

到9月8日，阿富汗塔利班當局在消滅最後的抵抗割據勢力後，已拋出了最新的含33人的新政府名單。這份在7日晚些時候發表的名單與8月23日「大支爾格大會」（即由部落長老、教士及社會賢達組成的國民大會）後逐步確定的「臨時政府人選」有着明顯的區別。

塔利班的33人名單包括兩個部分，其一即以臨時政府代總理阿洪德（Mohammad Hassan Akhund）為首，包括副首領巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar），軍事首腦小奧馬爾（Mohammad Yaqub），「哈卡尼」派系首腦小哈卡尼（Sirajuddin Haqqani），駐卡塔爾談判代表穆塔奇（Mullah Amir Khan Muttaqi），首席大法官沙蒂（Abdul Hakim Sharayi）等人分別出任副總理、防長、內政部長、外長、司法部長等25個主要部長。

其第二部分則包括括國防、外交、內務、文化各部次長以及陸軍總參謀長（即司令）在內的其他8名要員。這兩部分均沒有接近塔利班的大軍閥、舊阿富汗共和國時期的政客以及專業官僚。如此安排比起包括中國、俄羅斯在內各國所建議的「廣泛包容的政治架構」，無疑是大相徑庭的。對此，中國外交部也僅以「這結束了阿富汗長達三周多的『無政府狀態』」一語加以回應。

就目前來看，塔利班當局的建政進程可能被潘傑希爾殘軍的談判過程拖慢了。8月30日時，塔利班高層原計劃在9月3日正式組建新政府，這一局面與喀布爾和潘傑希爾的談判一度有望在9月2日達成有一定關係。在小馬蘇德（Ahmad Massoud）殘部尚存之際，包括前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）、前首席執政官阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）一度尚有「統戰」價值。

但是，隨着雙方談判於9月3日破裂，塔利班新政府的組建也隨之受阻。在塔吉克族的塔利班統領法西胡丁（Qari Fasihuddin）率軍奪取潘傑希爾，以戰功獲得「陸軍參謀總長」（即陸軍司令）一職之後，此前放下武器，歸附塔利班的任何政治勢力大都淪為花瓶。塔利班在戰場上的大獲全勝使之面對的政治環境發生了重大變化，他們也開始在其新政府中展現自身特性，設法構建一個普什圖人的新政府。

潘傑希爾一戰後，喀布爾的座次已經大變：

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根據目前已知名單顯示，喀布爾新政府中除了烏茲別克族的第二副總理哈納菲（Abdul Salam Hanafi，即此前曾與中國外交部部長助理吳江浩通電話的塔利班代表）、塔吉克族的經濟部長哈尼夫（Qariuddin Hanif，音譯）以及陸軍司令法西胡丁之外，其餘閣僚大多為普什圖人。此前以代理內政部長身份進入臨時政府，有跡象受伊朗扶植的哈扎拉人軍事首腦薩德爾·易卜拉欣（Sadar Ibrahim）已被暫時去職。這一安排與阿富汗主要民族中普什圖族佔42%，塔吉克族佔27%，哈扎拉族佔9%，烏茲別克族佔9%的比例極不相稱。

但無論如何，身為勝利者的塔利班對於平衡各民族、各派系已經毫無想法，事實上，新政府的33名部長、次長甚至還要兼顧塔利班內部的派系平衡及論資排輩。

這其中最突出的莫過於最高首腦阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）之下的代總理阿洪德。此人戰功與政務並不突出，只是因為在第一次塔利班執政時期身為元老，亦為塔利班早期創始人，才被推到了如此的地位。

同理，在美國、塔利班、地方軍閥等勢力間叛服無常的邊境與部落事務部長努里（Noorullah Nori）、安全部長瓦西克（AbdulHaq Wasiq）等人，也只是因為其參加塔利班較早，才得到了派系內部長的提名。考慮到瓦西克等人早年與阿爾蓋達組織、東突勢力等各派武裝均有交情，這使得塔利班新政府未來很難與阿拉伯世界的各派恐怖組織真正實施切割。

而就與恐怖組織割席這一節而言，塔利班組織內部的第一大派系哈卡尼家族在其中扮演的角色更為可慮。隨着與基地組織、東突、烏茲別克伊斯蘭運動、巴基斯坦塔利班等極端組織關係密切的的哈卡尼家族一舉拿下了包括內政部在內的至少四到五個部長的職務，在「不惜一切代價容留客人」的普什圖傳統（Pashtunwali）約束下，未來以塔利班為核心的喀布爾政府已與東突勢力恐怖組織徹底劃清界限將成為一件頗有難度的事情。

阿富汗塔利班使用的旗幟因為上書清真言，因此西方由此強調其原教旨主義的一面。但很少有人注意到，塔利班秉持的德奧班迪（Deobandi）學派思想，這一學派在巴基斯坦促成了民族團結，在阿富汗卻變得死硬而執拗。（美聯社）

就目前局面來看，塔利班當局已經很難拿出一個「阿富汗各派別、各民族應團結一致」、「推動阿富汗和平和解進程」的政治架構。新政府耽於兵強馬壯，不甘與各民族各派系分享權力的做法充分展現了其氣量狹小的一面。

當然，塔利班高層可能也想到了這個臨時政府的「包容性」不足，這使得他們在9月7日拋出的名單仍是「臨時政府」，較之8月30日確定的9月3日建立正式政府的計劃顯出了可以討論的一面。考慮到在7日當天，喀布爾就發生了遊行示威等活動，包括中國在內的各大國也對阿富汗新政府的包容性早有建議。在塔利班當局已先於工業部設置礦業、石油、水力、電力各部，希望外界認可其政權，予以投資開發之際，阿富汗臨時政府到正式政府的變數或許仍是值得注意的。