塔利班回應中國關切：堅決警告東伊運　很多成員已離開

塔利班對中國關切做出回應，稱塔利班已對「東伊運」進行了「堅決的」警告，很多成員已離開阿富汗，塔利班將不允許「東伊運」等組織在阿富汗有任何訓練場、資金籌集機構和士兵招募場所。



《環球時報》報道，阿富汗塔利班發言人沙欣（Sohail Shaheen）9月8日在接受該報獨家專訪時表示，目前很多「東伊運」成員已離開阿富汗，因為此前塔利班已對其進行了「堅決的」警告。

沙欣表示，未來阿富汗的反恐工作將由該國國防部長、內政部長和情報部門負責人共同負責，「他們將一起工作，確保沒有任何人可以利用阿富汗的國土發起針對他國的行動。」

沙欣表示，阿富汗沒有和其他國家開展聯合反恐行動或情報共享的計劃，阿富汗將獨立進行相關行動和情報工作。

中國國務委員兼外長王毅多次強調，阿富汗塔利班與恐怖組織徹底的斷絕關係是一個絕對不可動搖的前提，中方絕對不允許再將阿富汗變成一個培育恐怖組織的温床。

7月28日，中國國務委員兼外長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）一行時表示，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，希望阿富汗塔利班同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊。

沙欣在接受《環球時報》專訪時表示，目前很多「東伊運」成員已離開阿富汗，因為此前塔利班已對其進行了「堅決的」警告。

至於剩餘成員，沙欣說，他不認為「他們中的任何人未來有可能留在阿富汗的任何地方，尤其是那些有意圖對其他國家發動破壞性行動的人。」

沙欣表示，塔利班將不允許「東伊運」等組織在阿富汗有任何訓練場、資金籌集機構和士兵招募場所。截止目前，他們已知的任何上述場所和機構都已不再運行。

然而，對於「如果中國提出要求，是否會將仍在該國的『東伊運』成員引渡給中國」的問題，沙欣沒有做出明確回應。