中國為加入CPTPP遊說澳洲國會　承諾共同推動經濟全球化

美國彭博社9月10日報道，中國為了加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），正在遊說澳洲政府爭取支持。



中國駐澳洲大使館於提交給澳洲國會的文件寫道，「中國加入CPTPP有望為其他成員以及自身帶來巨大的經濟利益」，「中方秉持人類命運共同體理念，願與各方攜手，共同推動經濟全球化和區域經濟一體化，為世界經濟復甦和增長作出積極貢獻。」

澳洲和中國的關係因為新冠病毒溯源問題變得緊張，但中方提交的文件沒有提到日益緊張的中澳關係。文件稱，中國應該獲允許加入CTTPP，因為中國採取了增加進口、改善外國投資市場准入與加強知識產權保護等舉措。

報告稱，「中澳經濟互補性強，合作潛力大。」文件還提到中澳的雙邊自由貿易協定，「中澳自貿協定的簽署是兩國經貿合作發展的重要里程碑，為促進雙邊經貿關係向更深層次、更寬領域、更高水平發展創造了有利條件。 」

報道指出，中國2021年已經與澳洲、馬來西亞、新西蘭以及可能的其他國家就加入CPTPP的細節進行了技術談判。

CPTPP 11個創始成員國包括加拿大、澳洲、文萊、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡與越南。英國也遊說加入CPTPP，於2021年早些時候正式提出加入請求。