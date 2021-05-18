美媒：中國尋求加入CPTPP　曾與澳紐大馬官員舉行技術會談

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-18 14:38

中國正在爭取加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。美國彭博社5月17日引述知情人士報道，澳洲、馬來西亞和新西蘭的官員和中國就《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》的細節舉行技術會談。

報道引述四名熟悉談判內情的消息人士透露，除了澳洲、馬來西亞和新西蘭以外，可能還有其他國家的官員和中國就《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》的細節舉行了技術會談。

2021年2月，中國宣布與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》部份成員國舉行非正式會談，但沒有透露細節。目前尚不清楚中國於準備加入CPTPP方面取得多大進展，但外界認為北京對加入CPTPP非常有興趣。多位官員指出，中國國家主席習近平去年的講話表明了意向。

《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》的前身是《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），是由美國設想的經濟聯盟，用作抗衡中國的影響力。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）曾指，撰寫區內貿易規定的應該是美國，而不是中國。2017年，美國時任總統特朗普（Donald Trump）退出協定。日本其後主導修改和重新命名協定，翌年確定協定。

彭博社指出，如果中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，將成為協定成員國中最大的經濟體，並進一步鞏固地區貿易和投資中心的地位。

北京已經另外主導達成《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），但是加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》需要做出更多讓步，並與全部11個成員國達成協議，包括澳洲、加拿大和日本等與中國關係惡化的美國盟友。

報道引述外交官員指，中國政府不同部門、智庫和學者正在分析協定文本，研究加入協定的條件和成員國的態度。有官員懷疑中國能否滿足CPTPP的要求，特別是有關勞動力、採購、國有企業、補貼、電子商務和跨境數據轉移等條款。

彭博社指出，儘管美國不是CPTPP的成員國，但美國的立場將是中國申請加入CPTPP的關鍵因素。很多CPTPP成員國是美國的盟友或朋友，仍然希望美國最終能重返CPTPP。這些成員國可能會決定推遲對中國的決定，看看美國於拜登（Joe Biden）執政期間是否會再次改變路線。