習近平拜登通話兩國聲明有不同　白宮未提美國總統諸多表述

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，習拜就中美關係做出重要表態，中方披露拜登就中美關係做出諸多重要表述，但美方聲明隻字未提。



美國總統拜登9月9日與中國國家主席習近平通電話。中美發布的習拜通話聲明出現明顯差異。

根據白宮網站9月9日發布消息，中美兩國領導人討論了「兩國確保競爭不轉變為衝突的責任」。

據央視報道，習近平強調，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道。

據中方消息，拜登表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來。

拜登說，美中兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

拜登還表示，美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。

而拜登對中美關係做出的上述諸多重要表態，白宮在聲明中完全未提及，僅提及「避免競爭陷入衝突」的表述。

此外，據中方消息，習近平闡述了中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路，一直積極主動承擔同自身國情相符的國際責任。

習近平說，在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，中美兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

但在白宮發布的聲明中，完全沒有提及習近平有關氣候變化問題的大段論述。