習近平與拜登通話　美國總統：雙方須確保競爭不演變成衝突

美國白宮9月10日稱，美國總統拜登與中國國家主席習近平通電話，為2月來首次。這為兩國領導人直接溝通長達7個月的空白劃上句號。
白宮稱，兩人討論到，在不讓兩國競爭演變成衝突方面的責任。
美方稱，拜登在通話中強調美國在印太地區和平、穩定及繁榮的長期關注。
白宮在9月10日發布的聲明稱，兩國領袖進行「廣泛的、策略性的討論」，包括「雙方利益一致、以及我們利益、價值、觀點分歧的方面。」
中美關係在特朗普政府下台、拜登政府上台後仍然繃緊。路透社10日稱，兩國領導人2月曾通電話，所以今次通話是拜登上台後兩人第二次通話。
拜登5月30日在美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）活動上發表講話時提到近期與習近平曾通電話，兩人進行2小時談話。他所指的是兩人2月通話那一次。
拜登稱他在通話中向習近平明確表示，美方會持續為世界各地的人權發聲。
白宮稱，拜登向習近平表明美國優先考慮的事情是保障美國人的安全、繁榮、健康和生活方式，以及維護自由和開放的印度太平洋。白宮指，拜登推進美國人和盟友利益的同時，將致力尋求以務實和結果導向的方式交往。
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