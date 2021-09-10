習近平與拜登通話　美國總統：雙方須確保競爭不演變成衝突

美國白宮9月10日稱，美國總統拜登與中國國家主席習近平通電話，為2月來首次。這為兩國領導人直接溝通長達7個月的空白劃上句號。



白宮稱，兩人討論到，在不讓兩國競爭演變成衝突方面的責任。

美方稱，拜登在通話中強調美國在印太地區和平、穩定及繁榮的長期關注。

白宮在9月10日發布的聲明稱，兩國領袖進行「廣泛的、策略性的討論」，包括「雙方利益一致、以及我們利益、價值、觀點分歧的方面。」

中美關係在特朗普政府下台、拜登政府上台後仍然繃緊。路透社10日稱，兩國領導人2月曾通電話，所以今次通話是拜登上台後兩人第二次通話。

圖為2011年8月19日，中國時任國家副主席習近平和美國時任副總統拜登於北京飯店會見中國商界人士。（Getty）

拜登5月30日在美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）活動上發表講話時提到近期與習近平曾通電話，兩人進行2小時談話。他所指的是兩人2月通話那一次。

拜登稱他在通話中向習近平明確表示，美方會持續為世界各地的人權發聲。

白宮稱，拜登向習近平表明美國優先考慮的事情是保障美國人的安全、繁榮、健康和生活方式，以及維護自由和開放的印度太平洋。白宮指，拜登推進美國人和盟友利益的同時，將致力尋求以務實和結果導向的方式交往。

↓回顧中美貿易談判過去數年以來發生的重要事件，請點擊放大觀看：