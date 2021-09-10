上海合作組織峰會將召開　討論是否啟動接納伊朗加入程序

上海合作組織即將舉行峰會9月16至17日舉行，有俄媒稱會上或啟動接納伊朗加入的程序。俄羅斯總統上合組織事務特使哈基莫夫（Bakhtiyor Khakimov）9月9日稱加入程序一蹴而就。



他9日對塔斯社說：「加入程序一蹴而就。上合組織的文件中規定了一個特定的程序。我們預期在杜尚別，成員國政府首腦（總理）理事會（Council of Heads of State）會就伊朗開始申請加入做決定。這意味着啟動談判進程去同意那些文件，而伊朗會依據它們加入上海合作組織的法律與合同框架。」

圖為上海合作組織2020年4月4日在微博發布的相片。（微博＠上海合作組織）

上合組織16至17日在中亞國家塔吉克首都杜尚别（Dushanbe）舉行峰會。俄羅斯《生意人報》9日引述克里姆林宮消息報道，峰會將宣布啟動伊朗將加入上海合作組織的程序。

內文9日援引消息人士報道：「組織很快將有9個成員國。在即將舉行的杜尚別峰會上，各國元首應宣布開始接納伊朗加入行列。」

伊朗2008年提交加入上合組織的申請。報道指，即使在2015年伊朗協議達成之際，伊朗加入上合組織的進程也也未加速，而2018年美國退出協議和協議破裂，導致進程甚至更加困難。文章亦指出，伊朗加入上合組織的過程可能還需要一些時間。