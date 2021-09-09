美國務卿布林肯警告伊朗：重返核協議的時間已不多了

自拜登（Joe Biden）上台以來，美國一直有意重返伊核協議。但美伊尚未就條件達成一致，伊朗更在萊希（Ebrahim Raisi）接任新總統後表示，兩三個月內不太可能重啟恢復伊核協議的談判。



《以色列時報》9月8日報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在德國訪問期間，對伊朗發出警告，稱其重返核協議的時間已經不多了。

2015年9月9日，美國茶黨支持者在國會山廣場舉行示威集會，抗議奧巴馬當局簽署伊核協議的決定。（Getty Images）

報道稱，國際原子能機構9月7日發布報告稱，在伊朗暫停了國際原子能機構對其核活動的一些檢查後，對伊朗的核監測工作受到了「嚴重破壞」。

布林肯隨後在9月8日回應表示，雖然美國現在還未放棄伊核協議談判，但愈來愈接近一個點，即「嚴格遵守伊核協議無法帶來該協議的好處」。

德國外長馬斯（Heiko Maas）也表示，伊朗對於談判的拖延「太長了」。但他還補充說，德方仍然希望伊朗新政府繼續遵守迄今已達成的談判成果。

伊核協議於2015年達成，但是在特朗普（Donald Trump）執政期間，美國於2018年退出協議。拜登2021年上台後，美國有意重返該協議。

伊朗總統萊希9月4日談到伊朗核問題時表示，談判是一種外交選項，但於壓力和威脅下進行談判是「完全不可接受」。他提到，德黑蘭尋求談判，希望能夠撤銷美國制裁。