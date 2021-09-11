葡萄牙前總統桑帕約逝世　終年81歲

葡萄牙政府9月10日宣布，前總統桑帕約（Jorge Sampaio，澳門譯為沈拜奧）離世，終年81歲。當地在11日舉國哀悼三天，政府建築物亦會下半旗致哀。



葡萄牙現任總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）公布桑帕約離世的消息，形容對方畢生爭取自由和平等。不過德索薩沒透露桑帕約的死因，美聯社報道，桑帕約近年健康虛弱，最近兩週都在醫院接受治療。

曾任葡萄牙總理的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）形容桑帕約的離世是國家的損失，自己亦失去一位好朋友。他大讚桑帕約是一位卓越的領袖及富有同情心的人。

1996年1月13日，里斯本市長桑帕約（中）出席總統競選集會，並獲時任總理古特雷斯（右）支持，而後者其後成為聯合國秘書長。（AP）

桑帕約在1950年代在首都里斯本大學修讀法律學時投身政治，參與抵抗獨裁者薩拉查（António Salazar）大學生地下陣線，畢業後在專門處理政治犯的特別法庭擔任辯護律師。

葡萄牙1974年爆發康乃馨革命（Carnation Revolution）推翻薩拉查政權後，桑帕約在1975年加入政府，擔任外交和發展合作國務秘書，其後改投社會黨（Socialist Party），並於1989年成為黨魁，並兩度擔任里斯本市長。

桑帕約1996年勝出總統大選，並在2001年成功連任，他曾經在1999年到澳門出席政權交接儀式。他在2006年卸任後，獲時任聯合國秘書長安南（Kofi Annan）委任為聯合國結核病問題特使，其後轉任為聯合國文明聯盟高級代表。外界一直盛讚桑帕約數十年政治生涯作風低調和務實。