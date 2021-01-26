葡萄牙大選極右抬頭　足球評論員一躍成政治新星

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-01-26 15:40

剛過去的周日（24日）葡萄牙總統大選結果揭曉，來自中間偏右政黨的現任總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）以超過60%的選票毫無懸念的取得勝利，將在接下來五年繼續任職總統。其競爭者之一——極右派的文圖拉（André Ventura，暫譯）雖以12%的選票被遙遙領先，但這位前足球評論員反倒成為媒體爭相報道的焦點。

自1974年葡萄牙通過一場和平的「康乃馨革命」（Carnation Revolution）推翻獨裁政權以來，極右翼勢力在葡萄牙政治版圖上幾乎未曾有過實質性的影響力。但文圖拉的到來改變了這一局面。2019年的選舉後，他成為1974年以來首個在議會贏得席位的極右翼代表。此次總統大選中，文圖拉更是在現任總統壓倒性的優勢下，仍然爭取了12%的選票，以僅1%的票差落後於葡萄牙第二大黨社會黨（Partido Socialista）候選人古梅斯（Ana Gomes），位列第三。

葡萄牙的總統雖大體上為象徵性的地位，國家日常事務由總理打理，但也擁有作為軍隊領導者參與外交政策、國家安全事務的權力，且能夠解散議會並享有對一些法案的否決權。

足球評論員的「覺醒」

而文圖拉在作為極右翼政治代表人物迅速贏得功名前，有着多重身份。年少時他一度夢想着成為一名天主教神父，但最終做了一名法學教授，他還曾是保守派報紙 Correio da Manhã的專欄作家，但為他獲得最多名氣的還是在葡萄牙受眾最多的電視頻道CMTV擔任足球評論員，直到去年參加總統競選，他才不得不辭去了足球評論員的工作。

來自法國的極右翼政治家馬林勒龐（Marine Le Pen）也對文圖拉聲援支持。圖為2021年1月8日，兩人在葡萄牙參加悼念一戰士兵的儀式。（AP）

2019年他成立了被視為反移民、仇外的極右政黨CHEGA!（意為：足夠）。此前他作為葡萄牙第一大黨、中間偏右的社會民主黨（Partido Social Democrata，PSD）的一員參與政治活動，雖入黨多年，但其倒向極右的傾向早在幾年前就已經開始醞釀。

2016年，法國尼斯市（Nice）和美國奧蘭多市（Orlando）先後發生伊斯蘭極端主義恐襲後，他在Facebook上發文稱自己絕非「種族主義者」，但認為「除了大幅度減少伊斯蘭在歐盟的存在之外，我們別無選擇」。而此後他作為PSD的候選人參加洛里什市（Loures ）區議會的選舉期間，其反穆斯林、吉普賽人的民族主義言論更合為他吸引了前所未有的媒體關注和「人氣」，順勢把他推向了極右路線。

BLM和疫情的助力

由於他民族主義、反吉普賽社群等論調與美國前總統特朗普言論和做法如出一轍，人們常將二人相比較。但正如歐美各國成功的極右政治家一樣，文圖拉並非極右翼的「病源」，而只是「病徵」。葡萄牙一家反種族主義的非盈利機構SOS Racismo負責人Mamadou Ba對《衛報》（The Guardian）表示：「我們總是說葡萄牙一直有非常多的極右翼支持者，但沒有極右翼領導者。」

但是，2020年的兩個重大社會事件——「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, BLM）種族平權運動和疫情確實給了文圖拉又一個可趁之機。乘着葡萄牙國內種族平權抗議示威活動，文圖拉帶領Chega!發起了反BLM的示威活動，又對政府推行的所有封鎖和防疫限制措施都予以抨擊，這兩大議題都給了文圖拉更多的媒體曝光。從民調上來看，文圖拉在6月以後支持率的攀升似乎便是得益於此。

不過，Chega!的建黨以及文圖拉的走紅無疑使得原本處於暗處的葡萄牙極右勢力更加猖獗。根據SOS Racismo的統計，葡萄牙近年來有關種族的方面的歧視訴狀及暴力事件的增長，都與2019年Chega！的成立及文圖拉贏得議會席位的時間點相吻合。組織表示，自那以後「葡萄牙極右翼活動分子對有色人群犯下的罪行更加猖獗了。」

不過，從總體來看，葡萄牙極右翼政治力量還處於搖籃之中。Chega!目前只在議會掌握一個席位，而除了文圖拉本人外，黨內並無其他有着突出影響力的人物。且除Chega!外的另一個極右政黨Ergue-te（意指崛起）並沒有借勢而上，在2019年的選舉中得票率不增反減，依然寂寂無名。

而本屆因疫情投票率較低的總統大選中，文圖拉12%的得票率對於其他主流政黨而言無疑需要警惕的一股趨勢。這對於歐洲國家再有右翼政黨打入主流政壇，也有着重要意味。