新冠肺炎｜英媒：美國或10月授權為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗

路透社引述熟悉情況的兩位消息人士9月10日表示，美國高級衛生官員認為，輝瑞製藥有限公司（Pfizer）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗可能10月底前獲得授權，為5至11歲兒童接種。



消息人士說，預期輝瑞與德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的疫苗，將有足夠的臨床試驗數據，本月底向美國食品和藥物管理局申請為5至11歲兒童接種的緊急使用授權，因此有了上述的時間表。

他們預計食品和藥物管理局可以於申請提交後的三週內判斷較低齡兒童接種疫苗是否安全和有效。

其中一位消息人士稱，美國頂級傳染病專家福奇（Anthony Fauci）10日向有數以千計國家衛生研究院職員參加的視像全體會議概述了時間表。第二位消息人士說，食品和藥物管理局也預計輝瑞有類似的時間表。

消息人士稱，福奇表示，如果輝瑞9月底前提交緊急使用授權申請，並且數據支持使用，「當我們進入10月時，10月的前幾週…輝瑞的產品可能將準備就緒」。

消息人士稱，福奇稱莫德納公司（Moderna）收集和分析5歲至11歲兒童的數據可能較輝瑞多花三週時間。消息人士說，他估計可能11月左右對莫德納疫苗作出決定。第二位消息人士說，福奇對莫德納時間表的看法似乎很「樂觀」。