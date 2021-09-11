美日韓特使會面前　中俄通話談朝鮮

美國、韓國和日本的官員將在日本東京就朝鮮問題召開會議之際，中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明9月10日與俄羅斯副外長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）通電話，就朝鮮半島形勢交換意見。



中國外交部10日指，莫爾古洛夫與劉曉明積極評價中俄在半島事務上的高水平合作，願繼續保持密切溝通，加強協調合作。雙方一致認為有關各方應共同努力，不斷推進半島問題政治解決進程。

美日韓會晤

韓國外交部10日在一份聲明中證實，韓國外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）12日會前往日本進行為期3天的訪問。他訪問期間將會見美國朝鮮事務特使金星容（Sung Kim）和日本亞洲大洋局局長船越健裕。韓聯社報道，3人將於14日舉行會談。

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韓國表示，這些官員將討論朝鮮核問題以及與會國之間的合作。

美國務院說，金星容將於13日至15日訪問東京，並將討論美國對朝鮮半島完全無核化的承諾和被朝鮮綁架的日本公民問題。

華府表示，將探討通過外交手段實現朝鮮無核化，但沒有表現出放松制裁的意願。朝鮮也說對外交手段持開放態度，但認為美國沒有改變政策的跡象，並列舉包括制裁措施和美韓聯合軍演在內的問題。