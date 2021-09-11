美國傳考慮允許台駐美代表處更名台灣　中國嚴詞警告

美國正考慮允許台灣駐華盛頓代表處更名「台灣」，英媒援引知情人士披露上述消息，據報台灣外長吳釗燮正在訪美，美台高官在華盛頓近郊舉行會晤。中國駐美國大使館發出警告。



據英媒9月10日報道，美國拜登（Joe Biden）政府正朝着允許台灣更改其駐華盛頓代表處的名稱，將「台灣」一詞包括在內的方向發展，此舉可能引發北京方面的憤怒回應。

多名了解美國內部討論的人士表示，華盛頓方面正在認真考慮台灣方面的要求，將其駐華盛頓代表處的名稱從「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

消息人士稱，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）支持改名，這個要求得到美國國安會內部及國務院亞洲事務官員的廣泛支持。

不過更名一事尚未做最後決定，最終還需要美國總統拜登以簽署行政命令的方式使其成為現實。

此外，美國和台灣的高級官員通過「特殊管道」，於周五（9月10日）在馬里蘭州的安納波利斯（Annapolis）舉行一輪敏感會談。

台灣代表團成員包括台灣外交部長吳釗燮。由於美國限制台灣高級官員訪問華盛頓，吳釗燮無法訪問華盛頓。

報道指出，此次「特殊管道」會晤，是拜登團隊首次與台灣進行面對面的高層會談。為避免激怒北京方面，此次會晤是保密的。

9月10日上午，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話時表示，美方無意改變一個中國政策。

中國外交部發言人趙立堅在9月10日的例行記者會上對此回應稱，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。一個中國原則是中美關係的政治基礎。

分析稱，台灣駐美機構更名將激怒北京。

中國駐華盛頓大使館在接受英媒問詢時表示，中方「堅決反對」美國與台灣的任何官方互動。

中國駐美國大使館發言人稱，「美國必須停止與台灣的任何官方往來，不向『台獨』勢力發出任何錯誤訊號，不挑戰中國底線，妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和兩岸和平穩定。」