英媒：拜登政府考慮將台北駐美代表處改名「台灣代表處」

根據英國媒體《金融時報》（Financial Times）9月10日報道，美國政府正「認真」考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），正名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）相關事宜。如果更名一事成真，這將勢必再次衝擊中美之間的關係。



台灣外交部9月11日表示，有關金融時報9月10日報道指出，美國拜登政府正在考慮同意台灣駐美國代表處更名及台美資深官員正在美國進行會談等內容，台灣外交部沒有評論。（截自YouTube @ 中華民國外交部）

報道指出，美國資深官員正與台灣國安會秘書長顧立雄和台灣外交部長吳釗燮，在距華府約50哩的馬里蘭州（Maryland）首府安納波利斯（Annapolis），舉行「特殊管道對話」。

更名之事獲得日前曾言「美國不會支持台獨」、現任美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）支持，美國國安會內部和國務院處理亞洲事務的官員也廣泛支持此事，拜登（Joe Biden）政府尚未拍板，此事還需美國總統拜登簽署行政命令才生效。

不過有兩名聽取更名簡報的人士表示，癥結在於更名是否僅是「象徵性」，如是徒具象徵意義，可能導致中國與美台間關係的惡化卻又幾無實質利益。

針對相關報道內容，台灣駐美代表處並無評論。台灣外交部月11日表示，有關金融時報9月10日報道指出，美國拜登政府正在考慮同意台灣駐美國代表處更名及台美資深官員正在美國進行會談等內容，台灣外交部沒有評論。

台灣外交部強調，全面強化及提升台美關係，一直是台灣政府長期努力的目標，近年來台美關係增長有目共睹。台灣政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。