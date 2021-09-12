日企被指向中國出口生物武器技術後獲撤控　員工遭拘留一年死亡

日本一家企業對華出口食品機械，卻被指控向中國出口「生物武器技術」，其中一名員工在拘留期間癌症病發死亡。後檢察廳因證據不足撤控，日企將日本政府告上了法庭。



日本廣播協會（NHK）9月8日報道，日本一家化學機械公司大川原化工機，社長及幹部3人因涉嫌向中國「非法出口可轉用生物武器技術」被捕。但在2021年7月，東京地方檢察廳以證據不足為由取消了起訴。

在接近一年的拘留期間，其中一名企業顧問還因癌症去世。遺屬與企業在9月8日決定起訴日本政府，要求5.6億日元（約4000萬港元）的賠償。

圖為涉事公司，日本大川原化工的官方網頁。（大川原化工官網截圖）

死者遺屬的胞兄表示，弟弟原定在2020年5月接受胃鏡檢查，卻在2月被捕，結果錯失了發現胃癌的時機。社長大川原正明表示，撤銷起訴不能為公司恢復名聲，所以決定控訴國家證明自身清白。

大川原化工主要生產噴霧乾燥機，將溶液等經霧化成細微液滴後，進一步乾燥後直接得到粉體產品的設備，可被應用在化工及食品生產等領域上。