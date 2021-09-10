新冠肺炎｜日本18人確診Eta變種病毒株　屬當地首次發現

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）持續變種，日本傳媒9月9日報道，當地錄得18宗Eta變種病毒株病例，是當地首次發現該款病毒株個案。



《朝日新聞》報道，Eta病毒株在2020年12月在全球多國首次發現後，世衛在今年3月將這款病毒株列為「須留意的變異株」（Variant of Interest，VOI），比Alpha及Delta等「須關注的變異株」（Variant of Concern，VOC）低一級。

圖為2021年7月1日，日本疫苗接種中心的莫德納新冠疫苗。（AP）

日本厚生勞動省9日公布數據，指當地截至9月3日，全國共有18宗感染Eta的病例。報道提到，由於日本國立感染症研究所在8月底之前並沒有將Eta分類為VOI或VOC，因此當時沒有公布。

除了Eta，當局亦指全國至今有19人感染另一款VOI病毒株Kappa，三重縣在6月錄得這款最先在印度發現的病毒株確診個案。

另外歐盟27個成員國政府經過審視後，決定將日本、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、汶萊及塞爾維亞剔出旅遊安全目的地名單，意味從該六國返回歐洲的人士須面對更嚴格的檢疫措施，包括病毒檢測或隔離檢疫等。