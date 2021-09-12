日本在領海附近發現疑似中國潛艇航行　位於奄美大島毗連區水域

在中國外交部長王毅到訪越南，以及日本及越南簽署軍事合作協議之際，日本防衛省在其南部島嶼附近水域發現一艘潛艇，之後發布消息推測「可能來自中國」。



綜合媒體9月12日消息，日本防衛省9月12日發布消息稱，10日上午在鹿兒島縣奄美大島東側毗連區發現可能是中國的潛艇以潛航狀態向西北航行。潛艇在進入毗連區前，附近有一艘中國導彈驅逐艦航行，因此推測潛艇「可能是中國的」。12日上午，潛艇在該縣橫當島西南偏西的毗連區外側航行，從東海向西駛去，沒有進入日本領海。

日本共同社就此稱，潛艇在領海外側毗連區潛航在國際法上沒有問題，但防衛省可能認為在領海近處通過屬於挑釁行為，因此特意「公布國名予以牽制」。日本防衛省警惕潛艇在東海的活動，同時正詳細分析其行動。

2021年9月10日，在鹿兒島縣奄美大島東側毗連區發現可能是中國的潛艇以潛航狀態向西北航行。（微博@邊境計劃firefly）

報道還稱，日本防衛省表示，上一次公布外國潛艇在日本毗連區潛航的情況是在2020年6月，當時估計是來自中國的潛艇通過了和此次一樣的海域。

日本防衛大臣岸信夫下達了「保持緊張感，要收集情報、做到警戒監視萬無一失」的指示。海上自衛隊巡邏機和護衛艦進行了應對。

報道指出，領海是距海岸約22公里、毗連區是其外側約22公里的範圍。根據《聯合國海洋法公約》，潛艇進入他國領海時，必須浮出水面並掛上國旗。據悉毗連區則無這一規定。