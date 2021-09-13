阿富汗局勢｜法國拒絕承認塔利班政府

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）9月12日指責塔利班在接管阿富汗政權後未能遵守對國際社會的承諾，法國將不會與阿富汗新政府建立任何關係。



路透社9月12日報道，勒德里昂是在當天接受法國第五電視台採訪時做出的上述表態。

勒德里昂在採訪中回憶道，塔利班曾做出很多承諾，包括讓一些外國人和阿富汗人自由離開、將建立一個包容的政府，以及尊重人權和女性權利。

勒德里昂稱，如今看來，塔利班沒有遵守承諾，「他們（塔利班）在撒謊」。

勒德里昂稱，法國拒絕承認這屆（塔利班）政府，也拒絕與之建立任何形式的關係。法國希望塔利班採取行動，畢竟他們需要一些經濟喘息空間和建立國際關係，這取決於他們自己。

勒德里昂還透露，法國已經派了一名特使前往阿富汗協調撤離問題。目前，仍有一些法國人和幾百名與法國有聯繫的阿富汗人留在阿富汗。

報道稱，勒德里昂13日前往卡塔爾舉行會談，繼續討論從阿富汗撤離的問題。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於8月29日接受採訪時稱，法國將就撤離問題與塔利班展開對話，但這並不代表承認塔利班政權。他當時向塔利班提出三個條件，包括反對該地區的恐怖主義、尊重人權和尊重女性權利。