阿富汗局勢︱美軍在喀布爾報復ISIS-K行動疑出錯　誤殺「自己人」

美國軍方在上個月的喀布爾撤離行動尾聲，於26日突遭恐怖組織ISIS-K策動的2宗炸彈攻擊，導致13名美軍殉職、逾百名阿富汗平民身亡。隨後美軍隨即展開報復，28、29日連續對ISIS-Ｋ份子發起空襲，如今竟傳出29日的空襲行動中，被認為是目標的43歲艾哈邁迪（Zemari Ahmadi）實際上正在為美國工作，懷疑美軍疑似炸錯人，還釀出7名無辜孩童身亡的嚴重疏失。



根據美軍說法，經過數小時的監視後，美國官方認為有一部車輛上載有ISIS炸彈，並對當時仍駐守在喀布爾機場的美軍部隊有「迫在眉睫」的威脅，因此對該輛汽車發動無人機攻擊。但是據《紐約時報》的調查，及對受害者親友的訪問，引發外界對該次攻擊的質疑，包含汽車內是否確實載有爆料裝置、司機是否與ISIS有關聯，以及導彈集中汽車後，是否真的如美軍所說，發生第二次爆炸擴大傷亡。

美軍表示，當天有一架MQ-9 Reaper無人機持續跟蹤艾哈邁迪的汽車，稱他們的擊殺目標是一輛白色轎車。當無人機發動攻擊時，他們不知道汽車司機的身份，但認為他當天的行動非常可疑。美軍稱，該名男子當天前後停了3個地點，進入疑似是ISIS安全屋的庭院，並在將軍方認為是爆裂物的東西裝載入車內。

+ 6

但《紐時》調查後發現，該輛白色轎車的司機艾哈邁迪自2006年開始便在總部位於美國加州的援助組織「國際營養及教育」（Nutrition and Education International，簡稱NEI）擔任電機工程師。在空襲當天早上8點45分，艾哈邁迪接到上司從辦公室打來的電話，請他協助到家中領取手提電腦。隨後艾哈邁迪先去載2名同事，並一同前往主管家中拿電腦，隨後再NEI辦公室上班。

艾哈邁迪在中午左右到喀布爾市中心，經塔利班同意後，分發食物給附近的難民，並在警局取水後，於下午2點再次回到辦公室。約半小時後，監視器畫面捕捉到艾哈邁迪手持水管，並在一名警衛的協助下，裝滿幾桶空塑膠瓶。艾哈邁迪同事透露，在阿富汗政府垮台後，艾哈邁迪居住的社區已停止供水，因此艾哈邁迪都從辦公室帶水回家。當天下午4點左右，艾哈邁迪結束一天的工作，載著3名同事離開辦公室。

與此同時，美軍無人機觀察到艾哈邁迪和其他三人將沉重的貨物裝載入汽車，懷疑是爆料物。但當天與艾哈邁迪共乘的同事指出，他們只帶了2台手提電腦，且後車廂除了裝滿水的容器外，沒有其他貨物。艾哈邁迪同事透露，過去他們在車上時，很喜歡打開收音機聽音樂，但是艾哈邁迪因為擔心引來塔利班關注，因此當天格外小心。在接送同事回家後，艾哈邁迪便啟程返回位於喀布爾機場附近的家。

【延伸閱讀】喀布爾機場外襲擊過後 目擊者稱水渠佈滿罹難者遺體（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

下午4點50分左右，在艾哈邁迪抵達家中不久，美軍無人機就朝他的家中發射一枚地獄火導彈。美國官員聲稱，儘管目標位於人口稠密的住宅區內，但無人機操作員經過快速掃描，並確認現場只有一名成年男性在車內，因此「合理確定」攻擊不會殺死任何婦女、兒童或非戰鬥人員。

但艾哈邁迪親友透露，當艾哈邁迪把車開進院子後，家中的小孩紛紛跑出門來迎接，卻遭遇美軍攻擊。儘管美軍高層強調是因為車內的爆裂物引發二度爆炸，擴大現場傷亡。但是《紐時》調查稱，專家研究現場畫面後，指出雖然有明顯的導彈襲擊和車輛起火的證據，但沒有牆壁並未倒塌或被炸毀，周邊植物亦為被破壞，入口大門只有一個凹痕，表明有一個震波。

截至目前，美軍僅承認三名平民傷亡，但艾哈邁迪家屬表示，共有10名家庭成員，包括7名孩童都在當天的攻擊中身亡。家屬也指出，艾哈邁迪及曾任美軍承包商的堂弟納賽爾都已申請了美國難民安置，因此不可能有攻擊美軍的動機，強調，「他們都是無辜的，你說他是ISIS，但他們實際上正為美國人工作」。

延伸閱讀：路透社記者武裝衝突中遇害 生前最後採訪曝光▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

911／4任美國總統的阿富汗戰爭

【本文獲「TVBS」授權轉載。】