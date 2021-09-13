911恐襲廿周年｜王毅：反恐不能奉行雙重標準　否則將自食其果

在美國「911事件」20周年之際，中國外交部長王毅被問及中方如何看待當前國際反恐形勢時回應稱，反恐需要一以貫之。



9月12日，中國外交部長王毅在與柬埔寨外交大臣布拉索昆舉行的記者見面會上被問到反恐話題時表示，反恐需要國際社會攜手努力，搞選擇性反恐終將自食其果。

2001年9月11日，恐怖分子將兩架飛機撞向世界貿易中心，導致110層的雙子塔倒塌。（AP）

王毅表示，恐怖主義不分國界和種族，也不分好壞，無論以何種形式出現，無論何時何地，都必須予以堅決打擊。

他強調，20年來的實踐證明，反恐需要一以貫之，需要標本兼治，需要國際社會攜手努力。搞選擇性反恐終將自食其果，奉行雙重標準不符合國際公理，與特定的民族、宗教掛鈎只會助長歧視和偏見。

王毅還補充，當今世界，諸如新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）、氣候變化等問題挑戰頗多，在最需要各國團結合作之時，鼓吹分裂是開歷史倒車，炒作「新冷戰」必將掉進「老窠臼」。他指出，正確的選擇是，世界各國攜起手來，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，共同維護以國際法為基礎的國際秩序，共同踐行真正的多邊主義。