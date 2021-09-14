白宮︰拜登9月24日將在白宮主持「四方安全對話」峰會

美國總統拜登（Joe Biden）將在白宮主持「四方安全對話」（Quad）首次面對面峰會，有聲音認為這在阿富汗撤軍後，有助於美國與盟友修復關係，重拾信心。



據路透社9月13日報道，美國、日本、澳洲和印度四國領導人首次面對面峰會將於9月24日在白宮舉行。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，在華盛頓舉行「四方安全對話」體現出拜登政府將印太地區事務置於優先地位，並通過新的多邊結構來迎接21世紀的挑戰。

她還表示，四國領導人將「專注深化相互聯繫，推進在抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情、應對氣候危機、新興技術、網絡合作以及促進印度-太平洋自由開放等多領域的務實合作」。

報道稱，共和黨參議員哈格蒂（Bill Hagerty）對接待四國領導人的計劃表示歡迎。他在社交平台推特（Twitter）上指出，阿富汗撤軍的失敗使印度受到鄰國威脅，也增加了日本和澳洲的不信任感，而美國舉辦四方安全對話或許能成為修復和盟友關係的關鍵。

拜登之前在3月12日首次主持「四方安全對話」視像峰會，其他與會者包括日本首相菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison），當時討論印太地區合作和自由等議題。