太空旅遊｜歷史首次全平民繞軌任務　SpaceX較同行更勝一籌

維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）和藍色起源公司（Blue Origin）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）先後完成太空旅行，搶盡風頭。馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索技術公司（SpaceX）也不甘示弱，本週將首次以全平民的班底進入太空軌道，勢將寫下太空旅遊的重要里程碑，並力爭以高難度的航程奠定地位。



維珍銀河和藍色起源進行的是次軌道太空飛行，於太空短暫逗留之後回到地球。他們分別到達距離地球86公里和106公里的高空，前者甚至未達卡門線（Kármán line）普遍認定的高度。不過太空探索技術公司今次的旅程將走前一大步。

與美國太空總署（NASA）接載太空人來往國際太空站飛船同款的全自動載人龍飛船（Crew Dragon）預計15日將從約翰甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空。兩男兩女的太空旅客將飛到較國際太空站高160公里的太空，目標是抵達575公里的高度，稍為高於哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）目前的位置。

除了高度較同行更勝一籌以外，載人龍飛船今趟旅程停留太空的時間更加是倍增。飛船將以時速27,360公里、或相當於音速的22倍速度，每90分鐘環繞地球一圈。他們將於太空停留至少三日，之後返回地球。

▼Netflix紀錄片《壯遊倒數：平民的太空任務》紀錄史上首次全平民的繞軌太空任務：

今趟旅程是人類展開太空航行60年以來首次以全平民的班底進入太空軌道。38歲電商公司Shift4 Payments創辦人艾薩克曼（Jared Isaacman）是這次太空旅行Inspiration4的「金主」。他希望藉此喚起關注和支持兒童癌症中心聖猶達兒童研究醫院。同行的成員還有經比賽勝出贏得席位的普羅克托（Sian Proctor）、獲朋友讓出抽獎而得席位的Chris Sembroski以及聖猶達兒童研究醫院推薦的阿西諾（Hayley Arceneaux）。

四位旅客都不會負責駕駛太空船。艾薩克曼和普羅克托都是持牌飛行員，前者可以駕駛商務飛機和軍機，後者曾經是美國太空總署太空人候選人，但他們分別都只是「有名無實」的「指揮官」和「飛行員」。本身是醫務助理的阿西諾是「醫療總監」，退役空軍兼太空數據工程師Sembroski則是任務「專員」。

所謂「去旅行要做足準備」，去太空旅行所做的準備更加不能馬虎。他們花了五個月時間接受特訓，例如是高度適能、離心機、微重力和模擬器訓練，還有進行緊急事故演習和身體檢查。艾薩克曼接受美聯社訪問時表示，他們曾進行類似阿波羅13號的模擬飛行，幾乎所有東西都壞掉，但所有人成功回到地球，「所以我認為我們全部通過測試」。