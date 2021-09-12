Spaceballoon機票熱賣　當太空人輕鬆不用受訓

美國佛羅里達州的太空旅行業者Space Perspective，以能夠飛離地面30多公里的太空熱氣球（Spaceballoon）旅行為目標，不用像太空人得嚴格鍛鍊才能搭乘火箭，只要輕輕鬆鬆坐好就能享有眺望宇宙、俯瞰家園的難忘視野。



該公司設備測試成功後，已於2021年6月販售機票，將於2024年開始提供服務，一座熱氣球太空艙最多可容納8名乘客，並提供Wi-Fi讓旅客可在太空上網。一趟旅程需時6小時，一張票要價12.5萬美元，目前2024年的航班已售罄，如果現在才要預訂得等到2025年以後才能享受輕鬆的太空之旅。

點擊放大瀏覽Spaceballoon照片▼▼▼

+ 11

尺寸大如足球場

Space Perspective將美國NASA從1930年代就在使用的高空熱氣球進一步研發，做出足以容納一座足球場的球狀機艙。Spaceballoon太空熱氣球從甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的發射台升空，它與價格昂貴的太空火箭不同，以騎腳踏車般的速度慢慢帶上天空，直到3萬米的高度，不但平穩，還盡力創造零排放太空飛行，至少不用推進系統。相較於競爭對手藍色起源（Blue Origin）和維珍銀河（Virgin Galaxy），兩者費用皆在20萬美元到30萬美元之間，Space Perspective的費用僅12.5萬美元更為「親民」。

提供Wi-Fi可太空直播

太空熱氣球內部是一款加壓艙，提供酒吧和廁所，還有舒適的可躺式座椅，擁有巨大的觀景窗便於觀看這個如電影般的世界。在1名駕駛的陪同下，8名乘客可以一邊聊天一邊啜飲香檳，兩個小時沉浸在平流層，盡情欣賞下方地球曲率、上方空間的黑暗景色等令人嘆為觀止的景色。更厲害的是，也有可以上網的Wi-Fi，在太空時可以進行即時分享，跟親朋好友全世界分享一生值得看一次的奇幻場景。創始人Jane Poynter指出特別的時刻，「若在黎明前去，地球和太空邊緣會出現標誌性藍線。」

【延伸閱讀】盤點8個太空旅行套餐 坐氣球睇地球最浪漫 最平2萬港元有交易？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

【延伸閱讀】024巴黎奧運｜太空站裏吹色士風的是誰？一個最浪漫太空人故事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：啟動太空熱氣球之旅 Spaceballoon從宇宙看地球】