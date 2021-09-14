韓國對Google罰款1.77億美元　涉濫用市場支配地位

據路透社報道，韓國反壟斷監管機構9月14日對Alphabet旗下的Google開出2,070億韓圜（1.7664億美元）的罰單，稱其濫用市場支配地位，限制了移動操作系統市場的競爭。



韓國公平交易委員會（KFTC）對Google涉嫌阻止當地智能手機製造商訂製其Android操作系統展開了調查。

這次罰款是Google在韓國遭遇的最新一次反壟斷挫折。9月早些時候，議會通過了一項法案，禁止Google等主要應用商店營運商強迫軟件開發商使用其支付系統，實際上就是阻止開發商對應用內購買活動收取佣金。

韓國公平交易委員會表示，這可能是其開出的史上規模第九大罰單。

該委員會說，Google要求智能手機製造商在與Google簽署有關應用商店許可的關鍵合同時，必須遵守「反分裂協議」（anti-fragmentation agreement，AFA），從而阻礙了市場競爭。

根據該協議，設備製造商不得在其設備上安裝被稱為「Android分支 」（Android forks）的修改版Android。

韓國公平交易委員會說，這種做法幫助Google鞏固了其在移動操作系統市場的主導地位。