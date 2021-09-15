iPhone 13銷售獲看好　蘋果企業前路仍有兩大挑戰︱國際晨報

蘋果公司（Apple Inc.）發布會在香港時間9月15日凌晨舉行，iPhone 13系列備受關注，也獲輿論看好將能帶動銷售再創佳績。在今年，庫克（Tim Cook）已掌舵蘋果滿10年，蘋果繼續是業界領頭羊，且是全球市值最高公司，但前路也有兩大挑戰。



2021年8月25日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）（左）出席白宮的網絡安全會議。（AP）

在庫克掌舵的10年間，蘋果市值成長約600%，可謂交足成績，但在同時，蘋果日益面對的挑戰則來自涉及企業道德的私隱和產業壟斷問題。

蘋果作為全球最大數據管理方，如何管理用戶數據受各界關注。在iPhone 13發布前夕，就爆出iPhone、iPad等產品有安全漏洞，讓黑客能通過iMessage入侵的新聞，蘋果為此要緊急發布修正檔。

另一挑戰還來自「反壟斷」風潮，近期蘋果與遊戲企業Epic Games引發的應用程式支付的訴訟正是一例，過去長久以來，iOS用戶在應用程式課金，蘋果可以從收取三成利潤，但這個做法引來愈來愈多法律挑戰。美國法院9月初判定，蘋果公司限定開發商不能採用第三方支付系統的做法違反競爭法，並要求蘋果在90日內放寬規定。

▼更多有關蘋果的新聞與深入分析，請點擊閱覽：

iPhone 13發布前夕：庫克接棒十年造就了怎樣的蘋果？

庫克掌舵Apple蘋果帝國10周年 公司市值翻6倍 專家：最成功交接

Fortnite要塞英雄開發商狀告蘋果壟斷 Epic小勝後蘋果更「惹火」？

蘋果公司傳為2024年量產Apple Car電動汽車做準備

【相關圖輯】Epic Games手遊Fortnite被Apple Google下架 回顧5大惹火事件（點圖放大瀏覽）：

+ 5

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。