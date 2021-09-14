加拿大要求中移動剝離子公司股份　中國官媒：對華企的政治歧視

據加媒9月11日報道，加拿大政府以「國家安全」為由，促中國移動在90天內剝離或完全關閉在加業務。中國官媒12日反擊稱，加拿大政府毫無根據地處罰中國企業，是一種對中國企業、投資的政治歧視，中方不排除反制可能。



據加拿大媒體全球新聞網（Global News）9月11日報道，對於加方指示中國移動剝離其在加拿大子公司股份一事，中國移動加拿大分公司請求加拿大聯邦法院擱置或暫停這一決定，稱加政府沒有證據表明，該公司會危害國家安全或從事間諜活動。

加拿大要求中移動剝離子公司股份，《環球時報》9月12日批評，加拿大擺出進一步削弱雙邊關係的姿態。（AP）

文章稱，中國移動加拿大分公司成立於2015年，主要提供移動通訊服務，自身並不擁有或營運任何電訊網絡設施，而是與加拿大特勒斯（Telus）電訊公司合作，通過特勒斯的網絡提供無線服務。

中國移動加拿大分公司稱，因為自身疏忽，在2020年10月之前，一直沒有將業務情況通報給加拿大政府。加拿大政府對中國移動加拿大分公司進行審查，並且在2021年1月宣稱該投資可能導致加拿大企業被中國政府「用於非商業目的」，進而損害加拿大國家安全。最後，加拿大政府於8月9日發布命令，要求中國移動必須在90天內，完全剝離或關閉在加拿大業務。

中國移動加拿大分公司表示，根據現有的訊息，加拿大政府不可能得出結論說，該投資會對加拿大的國家安全造成危害，這根本不合理。它說，該公司在加拿大既不擁有也不營運任何傳輸設施，沒法對任何關鍵基礎設施進行特權訪問或直接訪問，而且除了基本的聯繫方式，該公司沒有機會接觸任何敏感的電訊數據或個人訊息。

因此，中國移動加拿大分公司要求加拿大聯邦法院撤銷政府命令，或者將此事退回政府重新考慮。它還希望在該案件及任何上訴的結果出來之前，先暫停該命令的執行。

報道稱，如果該命令不被撤銷或暫停，那麼該公司將被迫完全離開「加拿大市場」。目前，加拿大政府尚未給出答覆，也沒有確定聽證會的日期。

對於此事，中國官媒《環球時報》9月12日發文，批評加政府毫無根據地處罰中國企業，是一種對中國企業和中國投資的政治歧視。

文章又指，加拿大當前的政治氛圍受到了美國的深深影響，國內充斥着對中國懷有敵意的聲音，把對華強硬當做是「政治正確」，如果加拿大政府繼續對中國企業採取敵視態度，那麼不排除中國將採取對等反制措施。