加拿大要求中移動剝離子公司股份　稱涉危害國家安全

在中加關係持續緊張的背景下，加拿大政府以國家安全為由，指示中國國企中國移動剝離其在加拿大子公司的股份。中企做出反擊，要求法院撤回決定。



據加拿大環球新聞網9月11日報道，加拿大自由黨政府以國家安全為由，指示中國國有企業中國移動剝離其在加拿大子公司的股份，中國移動加拿大公司要求聯邦法院撤銷最近的決定。

中國移動加拿大公司稱，加拿大政府沒有理由相信該公司會損害加拿大國家安全，或代表北京從事間諜活動。

中國移動加拿大公司還表示，至少在一定程度上，杜魯多（Justin Trudeau）政府此舉的動機是「當前的政治社會經濟氣候和對中國國有企業的普遍偏見」。

2021年1月，加拿大政府以國家安全為由，通知中國移動加拿大公司進行審查，稱其投資「可能導致加拿大企業被中國政府利用，用於非商業目的，如損害關鍵基礎設施和外國干預，從而損害加拿大的國家安全」。

2021年8月9日，加拿大政府發布命令，指示中國移動加拿大公司在90天內必須從母公司完全剝離或中止加拿大業務。

中國移動加拿大公司辯稱，該公司在加拿大不擁有也不營運任何傳輸設施，缺乏對任何關鍵基礎設施的特權或直接訪問，不可能對加國家安全造成危害。

報道指出，如果加拿大政府的決定不被擱置，中國移動將被迫離開加拿大市場。