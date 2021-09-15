英媒：全球每年攝氏50度高溫日子數目　比1980年代多一倍

全球氣候變化成為各地關注焦點，有英國傳媒的全球分析發現，世界每年出現攝氏50度高溫的日子自1980年代起增加一倍，情況令人憂慮。



英國廣播公司（BBC）9月14日報道，分析發現在1980至2009年期間，全球每年平均每天出現50度的日子為14天，但到了2010至2019年，數字卻升至26天，而且在這段時期，45度或以上的日子每年平均增加兩週。

報道指出，出現50度的地方主要集中在中東及波斯灣地區，不過今年夏季意大利及加拿大在分別錄得48.8度及49.6度破紀錄高溫。分析亦發現最近十年全球的最高氣溫比1980至2009年的長期平均氣溫上升0.5度，當中東歐、非洲東南部及巴西更上升超過1度；北極圈及中東部份地區更增加2度以上。

氣候變化危機近年多次反映在各地頻生的大規模山火事件。圖為近日加拿大卑詩省被山火燒掉的一處野林。（AP）

炎熱高溫不但為人類及自然帶來致命影響，亦會為樓宇、道路及能源系統造成問題。美國羅格斯大學（Rutgers University）2020年曾公布的研究指，假如全球氣候暖化按照現有水平持續，到了2100年，世上就會有12億人口面臨酷熱環境，比現在多最少4倍。

對於氣溫不斷上升的原因，牛津大學的氣候專家奧托（Friederike Otto）直言這完全與燃燒化石燃料有關； 同一大學另一名氣候專家李思涵（Sihan Li，音譯）則呼籲各地需要盡快採取減排行動，警告欠缺行動只會導致酷熱情況更頻密和嚴重，令緊急應對及回復工作更困難。