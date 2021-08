聯合國報告爆炸性「紅色警告」：氣候變化已無可避免＋不可逆轉

聯合國領導的政府間氣候變化專門委員會(IPCC)8月9日公布名為《氣候變化2021:自然科學基礎——IPCC第六次評估報告——第一工作組報告》(IPCC Working Group I Report on the Physical Science Basis of the Sixth Assessment)的報告,稱氣候變愈已無可避免,以及不可逆轉。



聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)稱這報告對人類是一個「紅色警告」。

內文稱,人為導致的氣候變化危機是毋庸置疑的,以及人們避免災難性結果的窗口已在關上。

報告稱,人類已將氣候推到一個前所未見的領域。

文中指出,氣溫會在2030年上升至攝氏1.5度,比預測的要早10年。即使增加1.5度,它帶來的極端氣候都是前所未見的。

此外報告亦指出,海洋、森林吸收的二氧化碳減少。

古特雷斯稱這個報告應是對石化燃料如炭、石油、天然氣的喪鐘。

有關報告由234位氣候科學家歷時三年撰寫,並獲科學界同行多次評審。它被稱為有史以來規模最大的報告,有14,000多篇科學論文的研究投入,也是2013年之後的第一次。

委員編寫三份特別報告、一份國家溫室氣體清單方法報告、以及第六次評估報告(AR6)。

9日公布的的第一部分主要是關於物理科學的基礎,內容涵蓋極端天氣、人類活動影響、碳預算和氣候反饋周期等問題,並描述當前和未來的氣候狀態。

參與撰寫的科學家指出,最近幾個月全球各地發生的火災、洪水和極端天氣預示,如果全球變暖持續下去,可能會發生的情況。報告亦詳細描述未來幾十年世界海洋、冰蓋和陸地將如何發生重大變化。

英國廣播公司(BBC)稱部分報告內容顯示,人類一些對氣候的不小心改變,可能需時數百甚至千年才可復元。有專家認為,報告是對各國政府就削減碳排放政策的「當頭棒喝」,而科學家認為,即使報告內容大多數是負面消息,但對未來仍有「些微樂觀」。

IPCC由數百名全球最著名的氣候科學家組成,大約每七年發布一次全面的評估報告。今次是自1988年以來的第六份報告,並預計成為11月格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變化大會(COP26)上的各國商議談判基礎。