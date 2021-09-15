美媒：華府高級將領曾秘密聯絡北京　憂慮特朗普可能向中國開戰

美國傳媒9月14日報道，有華府高級將領曾兩度與中國秘密聯絡，稱憂慮時任總統特朗普（Donald Trump）可能對中國宣戰。
《華盛頓郵報》（Washington Post）14日報道，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾兩度致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，時間分別是2020年10月30日，即美國總統大選前四天；以及今年1月8日，華盛頓國會遭特朗普支持者衝擊後兩天。
報道提到，國會衝擊事件後，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾詢問米利有甚麼措施阻止「不穩定的總統」發動核攻擊，當時米利認同佩洛西指特朗普是瘋狂的言論，亦促使他致電北京。
米利在通話中向李作成大派定心丸，強調美國國內情況穩定，不會貿然開戰。他指即使美國對華發動攻擊，都會事先通知北京方面。
有關報道是根據一本即將出版、名為《Peril》（暫譯為《危險》）的著作，作者訪問200個消息人士，內容觸及特朗普在白宮的最後日子及拜登（Joe Biden）上台首幾個月的表現。
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