阿富汗局勢｜中國駐聯合國代表：美國和盟友軍事干涉侵犯人權

聯合國人權理事會第48屆會議與人權高專9月14日舉行對話會，中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使代表一組國家做共同發言，指出美國和盟友軍事干涉侵犯阿富汗人民人權，敦促這些國家為在阿富汗所作所為負責。



共同發言表示，美國和盟友對阿富汗進行長達20年的軍事干涉，嚴重破壞阿富汗主權和領土完整，嚴重損害阿富汗經濟社會發展，嚴重侵犯阿富汗人民人權。美國主導的針對阿富汗的軍事干涉是阿富汗人道主義災難的根源。截至2020年4月，至少4.7萬名阿富汗平民在美國發動的阿富汗戰爭中喪生，1000多萬阿富汗人流離失所。阿富汗鄰國同樣受到美國主導的軍事干涉的嚴重影響。

共同發言表示，美國等國軍人在阿富汗殺害平民、實施酷刑等侵犯人權罪行應受到全面、公正的調查，肇事者必須被繩之以法，受害者有權獲得司法公正和賠償。這些國家應該為自己過去20年的所作所為負責，兌現對阿富汗和平重建的承諾，不能在阿富汗製造巨大災難後一走了之，將幫助阿富汗重建的責任推給國際社會。共同發言呼籲人權高專持續關注這些國家軍事干涉對阿富汗人民人權的嚴重負面影響，並追究其軍人殺害阿富汗平民等罪行的責任。