阿富汗局勢︱欠缺照片沒有亮相　塔利班避公開露面充滿神秘感

塔利班臨時政府副總理的巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）懷疑與政府內部激進派不和，加上其已一段時間無再露面，開始有傳他已被殺的消息，塔利班予以否認。

不過，塔利班的高層過往甚少公開露面，組織充滿神秘感，這或會對於未來新政府的運作造成影響。



塔利班為闢謠，公開一段39秒的錄音。巴拉達爾在錄音稱自己去了別的地方，同時很安全，沒有發生任何意外或事件，並特別呼籲別相信某些媒體的造謠。錄音另附有他的助手的筆記，但未有巴拉達爾本人的照片或影片。

巴拉達爾對上一次露面，已是9月初塔利班進入喀布爾後，在當地一間酒店中，出席會面。卡塔爾外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed）在9月12日訪問喀布爾，與塔利班代表會面，巴拉達爾因為缺席，引起了猜測。

圖為9月6日，塔利班與紅十字會代表在喀布爾會面，當時巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）亦有出席。（Reuters）

不過，塔利班失蹤並非新鮮事，塔利班的高層一向充滿神秘。儘管近日塔利班近日出現固定對外發布消息的代表，亦有個別成員積極利用社交媒體宣傳，但對於與巴拉達爾一樣的高層人物，依然極少露面，外界對他們所知甚少。

巴基斯坦一名專責報道塔利班消息的記者Azaz Syed表示，塔利班一些標誌性的角色，特別是哈卡尼（Haqqani）家的成員，會避免與外界接觸露面。因他們會認為增加曝光會「增加他們遭敵人攻擊的機會」。

這個習慣增加了塔利班的神秘感，但作為政府組織將影響運作，特別是引起外界猜測。以朝鮮為例，因朝鮮對外封鎖訊息，外界只能從其公開的片段及照片猜測國內實況，每當在政治事件某些角色未有出席，均會引起外界對其是否患病、撤職、甚至被殺的猜測。這些猜測或許是正確，但也有不少錯誤的例子。

除巴拉達爾外，塔利班領袖，「埃米爾」（如同伊朗的最高精神領袖）的阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）同樣行蹤成謎。阿洪扎達曾表明將會在近日正式公開露面，同時曾以其名義發布訓示承諾領導阿富汗，但他至今從未現身，外界亦無從得知他身在何處。