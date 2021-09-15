朝中社刊文批評美國干涉台灣問題　重申支持一個中國原則

朝鮮中央通訊社9月15日發表國際問題評論家金明哲的署名文章，批評美國公然干涉台灣問題，威脅中國主權和領土完整，嚴重挑戰「一個中國」原則。



文章指出，2021年4月，美國發表新的指導方針，強調放寬美台交往限制、鼓勵政府級接觸，在6月便默認一些美國國會參議員以「提供疫苗」為由乘軍機飛往台灣。7月中旬，美軍特殊作戰機和輸送機陸續飛抵台灣機場，到8月則決定將總額達7.5億美元的尖端軍事裝備出售給台灣。

此外，正式邀請台灣「總統」參加國際「會議」，拼死給「台獨」勢力撐腰打氣。不僅如此，美國拉攏日本、韓國和歐盟等夥伴介入台灣問題上，試圖形成國際反華打壓格局。

文章寫道：「美國如此糾纏於敏感的台灣問題的居心就在於將其作為反華打壓手段，遏制中國崛起，分裂並瓦解國家，最後抹殺社會主義制度。防止國家的分裂，實現國家統一，屬於中國的主權、安全、領土完整問題，任何人都無權干涉。」

文章批評稱，美國此舉如實地表明，只要為了實現自己不純目的就不擇手段的美帝國的本性。目前，中國採取強硬措施，堅決應對美國妄圖永久分裂國家的陰謀活動。

中國黨和政府譴責美國此舉是對「一個中國」原則和中美三個聯合公報的公然挑戰、侵犯中國核心利益的蠻橫無理行為，並嚴肅闡明瞭要粉碎內外反統一勢力的陰謀活動，解決台灣問題，實現國家統一的堅定意志。

中國黨和政府堅決反對任何外部勢力製造「兩個中國」的企圖，並要維護國家主權和領土完整的立場，受到朝鮮人民的全面支持。

文章最後強調，美國狂熱於挑釁新戰爭的準備，又在朝鮮半島及其周邊不斷增強武力，死心塌地地進行陰謀活動，企圖永久分裂朝鮮民族和國土，破壞地區和平與穩定。「朝鮮人民反對美國的內政干涉和分裂活動，並在維護社會主義事業的道路上將始終和中國人民站在一起。」