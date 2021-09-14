中國駐越南使館批日防衛大臣涉華言論　稱《海警法》符合國際法規

撰文：左熙
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日本防衛大臣岸信夫日前訪問越南期間，指責中國在釣魚島海域試圖以實力改變現狀，並表示中國實施的《海警法》加劇了東海、南海緊張局勢，還就台灣問題發表言論，中國駐越南大使館9月13日對此予以駁斥。

中使館13日發表聲明稱，來而不往非禮也，中國駐越南大使館嚴正闡明以下立場，以正視聽。

第一，中國頒布《海警法》是例行國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐，事實上包括日本在內的多個國家早就制定實施了類似法規。根據中國國內法和相關國際法規定，中國的管轄海域是明確的，中方的海洋權益主張並未發生改變。

中方一貫致力於同南海當事國通過對話協商妥善處理海上分歧，不使用武力或以武力相威脅，同時全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動制定實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。中國與有關國家完全有能力、有智慧共同維護好南海和平穩定。

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第二，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，十九世紀末，被日本通過甲午戰爭和《馬關條約》非法竊取和割佔。二戰日本戰敗投降後，根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》等國際法律文件，釣魚島作為台灣的附屬島嶼回歸中國。但美日不顧中方堅決反對，非法將其納入「託管」和「施政」範圍，日本企圖繼續霸佔釣魚島。

中日在實現邦交正常化和締結《中日和平友好條約》時，雙方就擱置爭議，將「釣魚島問題放一放，留待以後解決」達成諒解和共識，構成了釣魚島問題的現狀，這也是中方在釣魚島問題上長期保持克制，暫未在有關海域行使巡航執法等固有權力的基礎和前提。

第三，日本是世界上最沒有資格置喙台灣問題的國家。近代以來日本對中國台灣的侵略和對台灣人民的殖民奴役，是日本對外侵略擴張史中永遠無法洗刷的歷史污點。日本極右政治勢力在釣魚島和台灣問題上發起的不自量力的挑釁，其實質是對世界熱愛和平國家反法西斯戰爭勝利成果的公然否定，是對以《聯合國憲章》為基礎的戰後國際秩序的公然挑戰。

日方的肆意妄為只會再次喚起世人對日本那段不光彩歷史的記憶。奉勸日方不要好了傷疤忘了疼，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

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