美國加州罷免州長投票未能通過　紐瑟姆宣布成功留任

美國加州9月14日舉行投票，由選民決定是否罷免民主黨籍的州長紐瑟姆（Gavin Newsom），英媒報道，截至14日晚，結果顯示有66%選民支持紐瑟姆留任，34%選民投票罷免他。紐瑟姆能繼續擔任州長，他14日晚上發表演說。



紐瑟姆14日晚上在州首府薩克拉門托（Sacramento）發表演說，他表示：「我謙卑地對數以百萬計行使基本投票權的加州人，表達感激。」

Tonight, California voted NO on the recall and YES to…

Science.

Women’s rights.

Immigrant rights.

The minimum wage.

The environment.

Our future.



We rejected cynicism and bigotry and chose hope and progress.



Thank you, California. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 15, 2021

路透社15日指，投票結果傳達一個明確訊息，就是選民支持紐瑟姆應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、移民和犯罪活動的政策。

投票結果顯示，當選民被問到如果紐瑟姆下台，應由誰接任州長時，最多人支持共和黨籍的電台主持人埃爾德（Larry Elder），有近45%選民支持他。