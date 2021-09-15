美國加州罷免州長投票未能通過　紐瑟姆宣布成功留任

美國加州9月14日舉行投票，由選民決定是否罷免民主黨籍的州長紐瑟姆（Gavin Newsom），英媒報道，截至14日晚，結果顯示有66%選民支持紐瑟姆留任，34%選民投票罷免他。紐瑟姆能繼續擔任州長，他14日晚上發表演說。
紐瑟姆14日晚上在州首府薩克拉門托（Sacramento）發表演說，他表示：「我謙卑地對數以百萬計行使基本投票權的加州人，表達感激。」
Tonight, California voted NO on the recall and YES to…— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 15, 2021
Science.
Women’s rights.
Immigrant rights.
The minimum wage.
The environment.
Our future.
We rejected cynicism and bigotry and chose hope and progress.
Thank you, California.
路透社15日指，投票結果傳達一個明確訊息，就是選民支持紐瑟姆應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、移民和犯罪活動的政策。
投票結果顯示，當選民被問到如果紐瑟姆下台，應由誰接任州長時，最多人支持共和黨籍的電台主持人埃爾德（Larry Elder），有近45%選民支持他。
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