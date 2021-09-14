Met Gala｜美國眾議員首度出席　白色晚裝配紅字「向富人徵稅」

美國大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）9月13日舉行。美國聯邦眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）首度盛裝出席，並透過時裝設計師詹姆斯（Aurora James）創作的白色晚裝傳遞鮮明的政治信息。



圖為2021年9月13日，美國眾議員奧卡西奧—科爾特斯和時裝設計師詹姆斯於紐約市出席大都會藝術博物館慈善晚宴。（Getty）

代表紐約的民主黨籍眾議員奧卡西奧—科爾特斯所穿的白色晚裝背後印有「向富人徵稅」（Tax the Rich）的紅字。她走紅毯的時候接受訪問，提到與詹姆斯討論過工人階級有色人種女性出席大都會藝術博物館慈善晚宴的意義，認為需要打破第四道牆，挑戰一些制度。

一年一度的大都會藝術博物館慈善晚宴由《時裝》雜誌（Vogue）總編輯溫圖爾（Anna Wintour）統籌。每年都有著名明星和時裝設計師出席，據報入場門票開價3.5萬美元，一枱索價20萬至30萬不等，通常由公司贊助。社交媒體有人批評奧卡西奧—科爾特斯與設計師出席上流社會的活動，質疑她如果真的討厭富人，為什麼還要出席只有富人可以負擔的活動。

A table at the Met Gala costs around $275,000 and an individual ticket costs $30,000.



If @AOC hates the rich so much, why is she attending an event that only the wealthiest people in America can afford to attend?



I wonder if any journalists will do their job and ask her. https://t.co/lgMHCiJdKX — David Hookstead (@dhookstead) September 14, 2021

同樣是代表紐約的民主黨籍眾議員馬洛尼（Carolyn Maloney）也有出席。她的晚裝寫有「女性平權」（Equal Rights for Women），手袋則有支持《平等權利修正案》（Equal Rights Amendment）的字眼。

圖為2021年9月13日，美國眾議員馬洛尼於紐約市出席大都會藝術博物館慈善晚宴。（Getty）

透過晚宴表達政見的還有《青少年時尚》（Teen Vogue）的總編輯夏爾馬（Versha Sharma）。她的小皮包寫有「保護羅，剪布」（Protect Roe. Kill the filibuster.），意指對美國墮胎權有重大意義的「羅訴韋德案」（Roe v Wade）。