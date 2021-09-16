SpaceX首個「平民太空團」升空　兩大賣點勝同行︱國際晨報

美國太空探索技術公司（SpaceX）的「平民太空團」預計最快會在香港時間9月16日早上8時02分升空，4名團員將進入太空軌道「探險」3天。此不單會為SpaceX寫下新里程碑，這行程當中的兩大賣點，更較同行維珍銀河公司（Virgin Galactic）與藍色起源公司（Blue Origin）早前的太空旅程勝出一籌。



這次名為「靈感4號」（Inspiration4）的載人飛行任務，四名團員並非專業太空人，他們分別是電商公司創辦人、經比賽贏得席位的科學家、因朋友中獎而獲得席位的工程師，還有獲醫院推薦而參加的癌症康復者。

▼SpaceX會在YouTube直播這趟「靈感4號」太空任務▼

相較維珍銀河與藍色起源之前在7月完成的太空旅行，SpaceX的「太空團」雖然較遲起飛，但有兩大賣點，其一是飛得更高，太空旅客將飛到較國際太空站還要高160公里的太空，目標是抵達575公里的高度。

另一賣點更是停留太空時間長得多，飛船每90分鐘便會環繞地球一圈，他們將在太空停留3日，才返回地球。

▼更多有關SpaceX的新聞與深入分析，請點擊閱覽：

SpaceX將首度送4名平民上太空 旅程為期3天

太空旅遊｜歷史首次全平民繞軌任務 SpaceX較同行更勝一籌

蘋果產品將隨SpaceX商業載人任務升空 檢查太空飛行對人體影響

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。