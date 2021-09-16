英國內閣大洗牌　外相藍韜文改任司法大臣及副首相

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月15日宣布改組內閣，將多名遭外界批評不稱職的官員調職，當中包括外相藍韜文（Dominic Raab）成為主要「開刀」對象。而新內閣則有一半席位由女性擔任。



藍韜文被指處理阿富汗問題不力，因此被調任司法大臣，同時兼任副首相及御前大臣。他原有的空缺則由國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）接替，是繼2006年的貝嘉晴（Margaret Beckett）之後，英國史上第二位女外相。

塔利班進軍阿富汗首都喀布爾時，英國外交大臣藍韜文被揭發在渡假，惹來不少批評，亦令他被調職。圖為他在2021年9月1日離開位於倫敦的外交、聯邦事務及發展部辦公室。（Reuters）

被視為約翰遜政府主要成員的內閣辦公室事務大臣高文浩（Michael Gove）改任房屋大臣；財相辛偉誠（Rishi Sunak）、國防大臣華萊士（Ben Wallace）及內政大臣彭黛玲（Priti Patel）則分別留任，彭黛玲在Twitter表示能夠繼續為約翰遜政府效勞感到榮幸，指仍然有很多工作需要解決，包括應對非法移民、打擊罪案及保障國家安全等。

另外衛生大臣杜慧詩（Nadine Dorries）獲升任為數碼、文化、媒體和體育大臣，接替改為出任保守黨副主席。而被指在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情處理教育問題不力的教育大臣韋廉信（Gavin Williamson），其職務由負責疫苗接種部署工作的大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）取代。