約翰遜加稅計劃挨批　英國商業組織：增企業負擔兼減少就業崗位

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月7日宣布增稅計劃後遭國內商業組織批評。這些批評人士認為，企業因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而苦苦掙扎之際，這項計劃將增加企業負擔並讓就業崗位減少。



約翰遜7日公布一項針對工人、僱主和一些投資者的增稅計劃，以便為醫療和社會保障改革籌資。根據這一計劃，企業繳納的國民保險（National Insurance，NI）薪資稅稅率將上調1.25個百分點。增稅計劃還包括將股息稅率上調1.25個百分點，這將影響依賴股息收入的企業擁有人和投資者。

英國首相約翰遜9月7日在倫敦首相府出席記者會。（Reuters）

英國商會（BCC）經濟負責人蒂魯（Suren Thiru）表示：「企業強烈反對提高國民保險繳費，因為這將在一個絕對關鍵的時期拖累就業增長。」「在企業已面臨一系列新成本壓力的情況下，上調這一稅率將為更廣泛的經濟復甦帶來巨大成本，並抑制推動復甦所需的創業精神。」

機械製造業僱主聯合會（Make UK）表示，這些措施將阻礙英國從2020年創下、逾300年最嚴重經濟衰退中復甦。行政總裁（Stephen Phison）稱：「經濟史告訴我們，當經濟低迷後、開始重開時，裁員最有可能出現，因為企業需要資金來重啟。」「在經歷疫情高峰的大規模裁員和保就業補貼計劃（Furlough Scheme）被叫停後，政府應採取措施保護就業和鼓勵招聘。提高NI將適得其反。」