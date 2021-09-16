美英澳宣布防衛合作協議　加強印太地區合作

美國總統拜登（Joe Biden）9月15日與英國首相約翰遜（Boris Johnson）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行視像對話，三方宣布達成歷史性的防衛協議（AUKUS），加強在印太地區合作。而作為協議的一部分，澳洲亦會引入第一艘核動力潛艇。



拜登表示，華府與英澳兩國的新合作，有助提升共同應對21世紀的能力。他指三方需要關注目前的戰略環境及其變化，形容新協議是向盟友投資。

三國的聲明指，AUKUS的首項措施是為澳洲海軍引入核動力潛艇，加強推動印太地區穩定的能力，以及共同價值和利益。

澳洲本來在2016年與法國潛艇製造商Naval Group簽訂價值500億澳元的協議，不過坎培拉方面要求主要零件需要來自當地，令興建進度出現嚴重延誤。而根據AUKUS的合作內容，澳洲將會改為在南澳阿德萊德（Adelaide）興建新潛艇。莫里森強調，澳洲仍然會遵守不會擁有核武的承諾。

另外AUKUS亦會加強網絡安全、人工智能及其他海底能力等。約翰遜及新任外相卓慧思（Liz Truss）形容今次合作令三國變得更緊密。