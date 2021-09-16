美英澳組成聯盟：澳洲建核動力潛艇　英國加入印太戰略

美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫理森（Scott Morrison）9月15日宣布建立新的安全夥伴關係AUKUS，維持印度太平洋地區的和平穩定。澳洲將得到美英協助建造核動力潛艇，聯盟也標誌後脫歐時代的英國加入印太戰略。雖然三國未有點名中國，但普遍認為明顯是回應北京的影響力。



AUKUS的頭號工作就是協助澳洲建造核動力潛艇。核動力潛艇較傳統柴油動力潛艇更靜更快，下潛時間更長。2016年，澳洲宣布法國公司海軍造船局集團（DCNS）投得澳洲歷史最大的國防合約，將負責建造澳洲下一代的潛艇。但如今，澳洲很可能將放棄計劃，轉投美英的懷抱。

自澳洲呼籲調查新冠疫情源頭以來，澳洲和中國的關係變得緊張，為近年印太地區最重大的地緣政治發展。截至目前為止，美國只是曾經與英國分享核推動技術，如今澳洲將取得美國的技術，相信定必引起北京的關注。

一旦與中國發生衝突，很多美國軍事策劃者相信只有潛艇能夠於台灣海峽運作，因為中國的2,000枚中程導彈將擊沉水面所有船隻。隨北京增強區內軍力，打擊能力或延至南海。美國前副國家安全顧問波廷格（Matt Pottinger）認為，水底作戰能力是北京的「致命弱點」，協助澳洲建造核動力潛艇於軍事和外交方面對美國和盟友都有幫助。

圖為2021年9月15日，美國總統拜登於華盛頓出席記者會。（AP）

AUKUS另外一個重要意義就是標誌進入後脫歐時代的英國加入印太聯盟。今年較早前，英國發布文件闡述脱歐以後的外交政策重點，提出將擴大印太地區的影響力。英國於印太部署航母也反映了倫敦的野心。曾有傳英國有意加入美國、日本、印度和澳洲組成的四方安全對話（Quadrilateral Security Dialogue）。

至於為什麼美國選擇新組聯盟而不是擴大聯盟呢？一方面，新聯盟沒有受到憲法限制的日本和奉行戰略自主的印度，將較有彈性；另一方面，就如布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員馬登（Tanvi Madan）稱，「不是每個盟友或夥伴都要加入每個聯盟」。

馬登指出，組成聯盟有三項要素，「成員是否與特定的問題相關？成員是否準備好？他們有資源嗎？」她解釋，因此當美國、英國和澳洲都是五眼聯盟成員，有些事情來得較輕易，「但另一方面，記住日本和印度對華態度較英國更加相似。」