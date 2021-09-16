斯洛文尼亞總理致函歐盟成員國支持立陶宛與台關係　中方回應

中國駐歐盟使團發言人9月15日舉行記者答問會，就媒體披露斯洛文尼亞總理指責中國驅逐立陶宛大使一事作出回應。



在當天的記者會上，有記者提問：據媒體報道，歐盟輪值主席國斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）13日致函其他成員國領導人，指責中國「驅逐」立陶宛駐華大使等措施影響中歐整體關係，呼籲各國團結予立支持，從而防止中國「威脅」任何一個國家。揚沙並稱將於10月5日舉行的歐盟領導人非正式晚宴上討論具體措施。中方對此有何評論？

發言人表示，這件事的根本癥結在於立陶宛政府違背一個中國原則，挑釁並損害中國主權和領土完整。中方針對立方錯誤做出合理正當反應。此事是非曲直十分清楚，與國家大小強弱完全無關。

發言人強調，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國與包括歐盟及其成員國在內的國家和組織發展雙邊關係的政治基礎。

歐盟承諾並多次重申堅持一個中國政策，理應敦促其成員國改正錯誤，而不應在涉及中國國家主權和領土完整的問題上發出錯誤訊號。中國不會威脅任何人，也不接受任何人的要挾，不會任由任何人損害中方核心利益。

據美國政治新聞網站Politico9月15日報道，揚沙13日發表聲明，呼籲歐盟成員國領袖在立陶宛與中國的外交紛爭上支持立陶宛。

楊薩強調，在尊重歐盟一中政策的同時，台灣也是重要的夥伴，這不應該被否認，立陶宛與所有歐盟成員國一樣是一個主權國家且完全有權與台灣發展關係。