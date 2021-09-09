立陶宛：不會就台灣問題退縮　中國施壓恐適得其反

立陶宛對台灣設代表處問題引發與中國大陸關係僵局做出最新表態，稱立陶宛不會在台灣問題上退縮，並警告指中國強硬策略最終可能適得其反。



據法國國際廣播電台9月8日報道，立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）近日在接受《外交政策》（Foreign Policy）採訪時說，立陶宛正在努力尋找外交解決方案。但儘管受中國壓力，立陶宛不會在台灣問題上退縮。

立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯紮在最新受訪中說，「目前沒有計劃取消在台北開設代表處的選項。我們仍然會堅持下去。」但蘭茨貝吉斯表示，他致力於通過外交途徑解決僵局。他說，「我總是堅信，有以尊嚴的方式來解決此問題的方法。」

蘭茨貝吉斯也暗示說，中國的強硬策略最終可能適得其反，他以澳洲的情況為例。他指，有時施壓反而能增加受壓方的抗災能力，而不是讓國家斷裂。

蘭茨貝吉斯還表示，立陶宛可能是小國如何應對來自中國的政治和經濟壓力的「金絲雀」。

蘭茨貝吉斯說，「我們明白，中國正在集結其全部肌肉，以便向其他國家施加足夠的壓力，以便將它們推向他們想要的方向。但話說回來，我認為與澳洲一樣，我認為這些國家有可能找到擺脱這種壓力的方法。」

立陶宛政府近來不顧中方反覆交涉，宣布允許台灣地區以台灣名義在立陶宛設立代表處。中國外交部對此表示，此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。