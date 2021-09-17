印尼雅加達空氣污染嚴重　法院裁定總統等官員應對不力

印尼首都雅加達（Jakarta）空氣污染問題一直為人詬病，當地法院9月16日作出歷史性判決，裁定總統佐科維多多（Joko Widodo）等高層官員應對有關問題不力，下令推出改善措施。



這宗官司在2019年開始，其中一名原告哈立德（Khalisah Khalid）向英國廣播公司（BBC）印尼語頻道表示，她的10歲兒子長年面對流鼻水和敏感等情況，因此認為自己與其他家長都希望下一代可以在空氣清新的環境中成長。

法院曾多次延遲宣判，最終在16日的判詞指出，佐科維多多、印尼環境部、雅加達省長等官員應對空氣污染問題不力，下令總統推出改善全國空氣的措施，雅加達地方政府則定期檢查戶外空氣質素及舊式汽車的排放等，而且有關資料須對外公開。

印尼首都雅加達人滿為患，城市壓力巨大，印尼政府急欲制定遷都計劃，排解首都壓力。（Getty Images）

雅加達的空氣污染源頭主要來自汽車廢氣，以及燃煤發電廠排出的懸浮粒子等產生的毒霧。美國芝加哥大學的「空氣品質壽命指數」（Air Quality Life Index，AQLI）的數據顯示，雅加達的粒子污染水平比世界衛生組織（WHO）的指引水平高6倍，亦有研究指當地民眾的平均壽命亦因此減少5.5年。

雅加達除了面對空氣污染，沉降問題亦備受關注，外界估計當地大部分地方可能在2050年前被海水淹沒，因此政府加快遷都到大約1300公里外的東加里曼丹省（East Kalimantan）計劃。佐科維多多15日表示，新首都的基本設施可以在2024年左右運作，並形容官員可以從空氣清新的環境中得益。