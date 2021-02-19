環保組織：空氣污染致新德里5.4萬人早逝　PM2.5或致易染新冠病毒

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-19 08:01

一份研究顯示，空氣污染導致印度首都新德里（New Delhi）在2020年有大約5.4萬人早逝，比世界上其他大都會為高。

綠色和平東南亞分部2月18日公布其與瑞士IQAir公司的研究報告，分析空氣中PM2.5懸浮粒子濃度。報告指，新德里在去年的PM2.5平均數值超出世衛（WHO）的安全上限近6倍，其中在11月的數值更比世衛的上限高30倍。

研究亦認為，PM2.5或導致民眾更容易感染新型冠狀病毒（COVID-19）。

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該報告提到，新德里估計有5.4萬人因為空氣污染而早逝，另一大城市孟買則有約2.5萬人遭遇同樣厄運。報告沒有與2019年的數字比較，但根據醫學期刊《刺針》（Lancet）的資料，印度在2019年有167萬人死於空氣污染。

綠色和平印度分部的氣候運動家錢夏爾（Avinash Chanchal）指出，空氣污染增加患癌症及中風死亡的風險，以及刺激哮喘病發和導致新型冠狀病毒的病情惡化。

新德里的空氣污染問題一直嚴重，當局在去年因應疫情實施封城後，情況一度大有改善，惟在8月底開始解封後，問題再次浮現。報告認為，連同印度在內，全球各大城市都應加快推動可再生能源、結束石油時代和宣揚可持續發展的便捷交通系統。